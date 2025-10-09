Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan Duygu Özaslan'dan açıklama

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan isimlerden Duygu Özaslan Mutaf, "Kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz" ifadelerini kullandı.

Özaslan, Instagram hesabındna yaptığı açıklamada, yaşadığı süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

Özaslan, "Kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TÜM TESTLERİN TEMİZ ÇIKACAĞI ŞÜPHESİZ

Özaslan'ın avukatı Bahadır Han Çelik ise Özaslan hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan tüm testlerin temiz çıkacağını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı.

"Müvekkilimiz Duygu Özaslan Mutaf hakkında bugün bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Sabah saatlerinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında birçok kişiyle birlikte müvekkilimiz de ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilmiştir.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan tüm testlerin temiz çıkacağı şüphesizdir. Müvekkilimiz ifadesini verdikten sonra evine dönmüştür. Müvekkilimizin bahse konu soruşturma ve iddia edilen olaylar ile ilgili en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı haberler, hem kişilik haklarına zarar vermekte, hem de kamuoyunu yanıltmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen ünlü isimler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.