Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben, mahkemeye sevk edildi

Müzisyen Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi. Kalben, adliyedeki işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen müzisyen Kalben Sağdıç, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada "3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira para" bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" iddiasıyla gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU SATMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını belirttiği öğrenildi.

Kalben, adliyedeki işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.