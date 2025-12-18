Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Senna Yıldız'ın İletişim Başkanlığı'nda çalıştığı iddiası

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan Mümmine Senna Yıldız’ın iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, bugün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve evinde esrar bulunan Mümine Sena Yıldız Haziran 2024’te İletişim Başkanlığı özel kaleminde çalışmaya başladı. İsmail Saymaz, Yıldız’ın, işe gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz ağustos ayı sonunda işten çıkarıldığını öne sürdü.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümmine Senna Yıldız bugün sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtilmişti. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildiği iddia edilirken, Yıldız’ın mesleği hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümmine Senna Yıldız, Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.