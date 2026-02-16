Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Tosmur’un huzurevi açılışına Bakan Göktaş katılacak

İstanbul merkezli yürütülen ‘uyuşturucu ve fuhuş’ operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alan iş insanı Mehmet Tosmur’un, Adana’da yapılacak huzurevi açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in katılacağı öğrenildi.

İstanbul merkezli operasyonda 24 Aralık’ta gerçekleştirilen 20 kişi gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adana’da faaliyet gösteren Tosmur Grup Başkan Vekili Mehmet Tosmur ise 27 Aralık’ta serbest bırakıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre, 16 Ocak 2023’te Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tosmur Grup arasında İmamoğlu ilçesinde yapılacak 78 kapasiteli huzurevi için protokol imzalandı. Protokole İl Müdürü Nevzat Özer ile hayırsever olarak tanıtılan Asiye Hülya Tosmur imza attı.

Adana Valiliği tarafından huzurevi açılışı için hazırlanan davetiyede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, valilik ve Tosmur Grup logolarına yer verildi. Açılışa Bakan Mahinur Göktaş ile AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in katılacağı duyuruldu. Bakan Göktaş’ın açılış için Ankara’dan Adana’ya özel uçakla gelmesinin planlandığı öğrenildi.

1968 yılında kurulan Tosmur Grup; nişasta üretimi başta olmak üzere ambalaj, kozmetik, finansal teknoloji, oyun ve bankacılık gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Grup, sektörde özellikle nişasta üretimi nedeniyle “nişasta kralı” olarak anılıyor.