Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA
Eskişehir’de polis ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde başka bir ilden Eskişehir’e tır içinde uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen Ö.Ö., O.G., E.Y. ve H.A. isimli 1’i kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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