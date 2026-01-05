Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu 23 kişi gözaltında

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 23'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Bebek Hotel Genel Müdürü Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturmada Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli, firari durumda bulunuyor.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden bazıları ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutukanmıştı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Soruştırma kapsamında bu isimlerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.