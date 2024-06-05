Uyuşturucu satıcılarına operasyon

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada KOM Şube Müdürlüğünce yapılan organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmada 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 5 kişi yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda liderliğini F.H. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saat 06.00 sıralarında şüpheli şahısları yakalamak ve suç delillerini tespit etmek üzere 5’i Jandarma sorumluluk bölgesi, 2’si polis sorumluluk bölgesi olmak üzere 7 adreste 46 personelin katılımıyla yapılan operasyonda 5 kişi yakalanırken ev ve araçlarında narkotik kepeği ile arama yapıldı. Aramalarda 7 adet sentetik ecza, 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar, poşet içerisinde 14 adet extacy ve 43 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi. Olayda bir çok suç kaydı bulunan F.H., K.E., C.K., A.Y. ve T.B. yakalandı.

Yakalananlardan şüpheli K.E. adli makamlarca tutuklanırken soruşturma devam ediyor.