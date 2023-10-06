Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan F.Y. ile A.Y. isimli şüpheliler tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçeşehir bölgesinde çalışma yaptı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 15 ayrı suç kaydı bulunan F.Y. (41) ile 4 ayrı suç kaydı bulunan A.Y. (23) yakalandı.

Yakalanan şahıslardan farklı tarihlerde uyuşturucu aldığı tespit edilen 5 ayrı şahıstan da 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs, yürütülen adli işlemleri sonrası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.