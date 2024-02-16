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Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 17:47
  • Giriş: 16.02.2024 17:47
  • Güncelleme: 16.02.2024 17:47
Kaynak: İHA
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

 Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

 
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında; şüpheliler İ.A., E.E. ve Ç.U.D. yakalandı. Yakalanan 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanırken şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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