Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda C. D. isimli şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen planlı-projeli çalışmada uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 12 ayrı suç kaydı bulunan C. D. (38) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 1 gram Esrar, 0.6 gram Sentetik Kannabinoid, 1,4 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıstan ise 1 gram Metamfetamin, 3 parça halinde toplam 11 gram sentetik kannabinoid elde edildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan C.D. mahkemece tutuklandı.