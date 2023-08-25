Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 15:50
  • Giriş: 25.08.2023 15:50
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:50
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sokak satıcılarına yapılan operasyonda 6 şahıs şüpheli gözaltına alındı. 

Sokak satıcılarına yapılan operasyonda 126 gram metamfetamin, 4 bin 177 adet sentetik uyuşturucu, 1,92 gram esrar ve 0,19 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 44 bin 885 TL para ele geçirildi. 

Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan 6 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı. 

BirGün'e Abone Ol