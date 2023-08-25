Uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sokak satıcılarına yapılan operasyonda 6 şahıs şüpheli gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yapılan operasyonda 126 gram metamfetamin, 4 bin 177 adet sentetik uyuşturucu, 1,92 gram esrar ve 0,19 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 44 bin 885 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan 6 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.