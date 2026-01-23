Uyuşturucu soruşturması: 18 ismin test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda birçok fenomen, oyuncu ve iş insanı gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örnekleri verdi.

Oyuncu Doğukan Güngör, Ceyda Ersoy ve Ceren Yıldırım gibi isimlerin test sonuçları pozitif çıkarken, Özge Bitmez, Sevgi Taşdan ve Gülsüm Bayrak'ın ise test sonucu negatif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda “Kızılcık Şerbeti” dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör dahil 23 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimlerin test sonuçları çıktı.

En az bir örnekte uyuşturucu madde tespit edilenler şöyle:

1. Binnur Buse Alper

2. Merve Eryiğit

3. Veysel Avcı

4. Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5. Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6. Ece Cerenbeli

7. Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8. Saniye Deniz

9. Lerna Elmas

10. Doğukan Güngör

11. Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12. Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13. Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14. Ceyda Ersoy