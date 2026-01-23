Uyuşturucu soruşturması: 19 ismin test sonucu belli oldu
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 19 kişinin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. 14 kişinin sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda birçok fenomen, oyuncu ve iş insanı gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örnekleri verdi.
Oyuncu Doğukan Güngör, Ceyda Ersoy ve Ceren Yıldırım gibi isimlerin test sonuçları pozitif çıkarken, Özge Bitmez, Sevgi Taşdan ve Gülsüm Bayrak'ın ise test sonucu negatif çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda “Kızılcık Şerbeti” dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör dahil 23 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimlerin test sonuçları çıktı.
En az bir örnekte uyuşturucu madde tespit edilenler şöyle:
1. Binnur Buse Alper
2. Merve Eryiğit
3. Veysel Avcı
4. Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5. Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6. Ece Cerenbeli
7. Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8. Saniye Deniz
9. Lerna Elmas
10. Doğukan Güngör
11. Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12. Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13. Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14. Ceyda Ersoy
Şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.