Uyuşturucu soruşturması: Başsavcılık, Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz etti

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ve serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mosso, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Burada kan ve saç örnekleri alınan Melek Mosso, adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmiş, hakimlik bu talebi reddetmişti.

Hakimlik, Mosso'nun serbest bırakılmasına karar vermişti.