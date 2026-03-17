Uyuşturucu soruşturması: Bebek Otel müdürü itirafçı oldu, tahliye edildi

Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Cluphouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe verdi.

Talebi kabul edilen Arif Altunbulak ve Menderes Utku tahliye edildi.

ADLİ KONTROL UYGULANACAK

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, Cumhuriyet Savcılığı “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklu bulunan Utku’nun adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre hakimlik, soruşturmanın mevcut aşamasında delillerin büyük ölçüde toplandığını belirterek talebi kabul etti. Buna göre Menderes Utku, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanana kadar veya dava açılana kadar, ya da takipsizlik kararı verilene kadar adli kontrol hükümleri geçerli olacak.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak da tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ve genel müdürü Arif Altınbulak uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Yıldırım’a ait Bebek Otel ve Şişli’de bulunan bir rezidansta kumar, uyuşturucu ve özel davetli partiler düzenlendiği, bu etkinlikler sırasında gizli kamera kayıtları alındığı ileri sürüldü.

9 Şubat’ta Bebek Otel’in sahibinin tüm mal varlığına el konulmuştu. 6 Mart’ta ise Yıldırım’a ait 6 şirkete kayyum atanmıştı.

Clubhouse’a ise 6 Şubat’ta baskın düzenlenmiş ve Menderes Utku 8 Şubat’ta tutuklanmıştı.