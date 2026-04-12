Uyuşturucu soruşturması: Bebek'te eğlence mekanına polis baskını, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet güçleri tarafından Bebek’te faaliyet gösteren Lucca isimli mekana yönelik baskın gerçekleştirildi. Dosya kapsamında oyuncu oyuncu İlker İnanoğlu ile müzisyen Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

MEKAN SAHİBİ VE FENOMENLER GÖZALTINDA

Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca mekanın sahibi Cem Mirap da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İKİ İSİM HAKKINDA KARAR

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, oyuncu İlker İnanoğlu ile müzisyen Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ancak yapılan incelemelerde, her iki ismin de şu an yurt dışında oldukları tespit edildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.