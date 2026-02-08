Uyuşturucu soruşturması: Bebek’teki ClubHouse'ın sahibi Menderes Utku tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde bulunan ClubHouse isimli mekâna polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona çok sayıda polis ile narkotik madde arama köpekleri katıldı. Spor salonu ve tesis genelinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında mekânın sahibi Menderes Utku gözaltına alındı.

Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYONDA 100 POLİS GÖREV ALDI

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, “uyuşturucu ve fuhuş” iddiaları kapsamında gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 100 polis ile 5 arama köpeği katıldı.

Ekiplerin, tesis içerisindeki aramaların yanı sıra mekândan çıkan kişilere üst araması yaptığı, GBT kontrolleri gerçekleştirdiği ve tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.