Uyuşturucu soruşturması: Berrak Tüzünataç adliyeye geldi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade verecek.
Kaynak: DHA
Oyuncu Berrak Tüzünataç, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Adli Tıp Kurumu'na götürülenler arasında Berrak Tüzünataç da bulunuyordu.
Berrak Tüzünataç'ın ismi laboratuvar sonuçlarına göre uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasında yer alıyordu.