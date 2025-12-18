Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uyuşturucu soruşturması: Berrak Tüzünataç adliyeye geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade verecek.

Güncel
  • 18.12.2025 13:19
  • Giriş: 18.12.2025 13:19
  • Güncelleme: 18.12.2025 14:09
Kaynak: DHA
Uyuşturucu soruşturması: Berrak Tüzünataç adliyeye geldi

Oyuncu Berrak Tüzünataç, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu'na götürülenler arasında Berrak Tüzünataç da bulunuyordu.

Berrak Tüzünataç'ın ismi laboratuvar sonuçlarına göre uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı
BirGün'e Abone Ol