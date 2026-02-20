Uyuşturucu soruşturması: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Denizli’nin ifade işlemleri saat 15.00 civarında tamamlandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Denizli Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verecek.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Çeşme Belediyesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Lâl Denizli, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet üzerine ifade vermiştir. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur” denildi.

Yürütülen işlemler kapsamında testlerin yapılması için Lâl Denizli’nin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkanımız, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etmiştir. Ayrıca Başkanımız, ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak bildirmiştir. Başkanımız, sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve gerçeklerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

Lal Denizli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok” demişti.