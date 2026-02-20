Uyuşturucu soruşturması: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Adli Tıp'ta test verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Denizli’nin ifade işlemleri saat 15.00 civarında tamamlandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Denizli Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Çeşme Belediyesi Başkanı Lâl Denizli'nin avukatları konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Lâl Denizli, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet üzerine ifade vermiştir. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur” denildi.

Yürütülen işlemler kapsamında testlerin yapılması için Lâl Denizli’nin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkanımız, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etmiştir. Ayrıca Başkanımız, ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak bildirmiştir. Başkanımız, sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve gerçeklerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullandığına yönelik suçlamaları kesin bir dille reddeden Denizli, “Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim” dedi.

Denizli, ifadesinde şunları kaydetti:

“Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum, bu sebeple de savcılık makamınızca ifadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair savcılık makamınıza dilekçemizi sunduk.

Sporcu bir ailenin kızıyım, kendimde eski bir milli sporcuyum. 16 yıldır da hayatını ülkesine hizmet etmeye adamış genç bir kadın siyasetçiyim. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum.

Hayatımda ne Swiss Otel’de ne de herhangi bir başka yerde özel parti düzenlemedim ve katılmadım. Zaten bu iddialarda herhangi bir görgü, tarih, mekan gibi unsurlar içermemektedir, tanık beyanı olarak itibar etmek mümkün değildir. Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim.”

ŞARKICI EDİS SORUSU

Denizli’ye şarkıcı Edis Görgülü’yü nereden tanıdığı ve Alaçatı Ot Festivali’nin ne olduğu soruldu. Görgülü ile geçen senelerde düzenlenen Ot Festivali’nde tanıştıklarını söyleyen Denizli, sorulara şöyle yanıt verdi:

“Edis Görgülü isimli kişiyi eski tanırım. Bu kişi 2024 yılında Ot Festivalinde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl ot festivalinin seçici kurulu belirler. Ücretinin ne olduğunu bilmiyorum, sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Benim bu firmaya herhangi bir şekilde müdahale etme durumum olamaz bu nedenle rakamlar konusunda bilgim yoktur. Alaçatı Ot Festivali’nin seçici kurulunda otelciler, tarım esnafı, kadın üreticiler bulunur. Gerek o yılın seçili otu gerekse organizasyona dair yapılacak her şey o kurul ile birlikte belirlenir.”

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

Lal Denizli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok” demişti.