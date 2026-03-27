Uyuşturucu soruşturması: Didem Soydan'dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan manken Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi.

Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani."

NE OLMUŞTU?

Soydan, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyle birlikte uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Soydan ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Soruşturma kapsamında dört kişi tutuklanmıştı.