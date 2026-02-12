Uyuşturucu soruşturması: Enes Batur gözaltına alındı

Sosyal medya ünlüsü Enes Batur, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Batur hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurtdışında bulunduğu belirlenen Batur hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batur, "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım" demişti.

Enes Batur, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.