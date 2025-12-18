Uyuşturucu soruşturması genişliyor: Cem Garipoğlu’nun kuzeni hakkında yakalama kararı

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, dün Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ise, "etkin pişmanlık"tan tahliye edildi.

Yine aynı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.