Uyuşturucu soruşturması: Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erçel, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim" dedi.

Hande Erçel, "Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Suşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: "Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."