"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan yapımcı Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu yeni gözaltılarla devam ediyor. Yapımcı Timur Savcı da bugün soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi.

Timur Savcı, soruşturmanın savcısına ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Savcı, ifade verip çıktığını söyledi.

Başsavcılık, yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Savcı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını şöyle duyurmuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir"

Ayrıca fenomen Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Türk sinema dizi ve film yapımcısı Timur Savcı, 2006 yılında kurduğu Tims&B Productions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye ve sinema filmine imza attı.

Bu diziler arasında 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, Türk sinema ve dizi tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilir.

2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures (Tam Aile Filmleri Fabrikası)'nı kurdu. Bu şirketle 40'tan fazla sinema filmi yaptı.

Ocak 2017'de Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Productions'ı kurdu.

14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

2023 Ağustos ayında görevi meslektaşı Kerem Çatay'a devretti.