Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar'a 'etkin pişmanlık' tahliyesi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi. Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tanınan isimlerle yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda markanın lansman organizasyonlarında yer aldığı ifade edilen Sercan Yaşar, "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" iddialarıyla kısa süre önce gözaltına alınmıştı..

Mahkemeye sevk edilen Yaşar, tutukkanarak cezaevine gönderildi. Yaşar, bugün (17 Aralık) saat 16.00 sıralarında ifade için adliyeye götürülmüştü.

TANINAN İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda kişiyle ilgili uyuşturucu soruşturması yürütülüyor.

Yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan bazı isimler gözaltına alınmıştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile şüpheliler Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı ortaya çıkmıştı.

Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.

Öte yandan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde ise 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti. İfade vermek için İstanbul Adliyesi'ne gelen Ela Rümeysa Cebeci de bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.