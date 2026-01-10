Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Yıldırım'ın oteline jandarma baskını

200’e yakın Jandarma personeli Bebek Otel’e baskın düzenledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e çok sayıda jandarma personeli tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından otelde arama yapılıyor.

Muzaffer Yıldırım, 7 Ocak Çarşamba günü tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

7 kişinin ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldığı soruşturmada Muzaffer Yıldırım’la birlikte 19 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, , Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan,

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Aralık’ta kent genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirilmişti.

Operasyon sonucunda Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya adlı işletmeler, kaymakamlık kararıyla 1 ay süreyle faaliyetten men edilmişti.