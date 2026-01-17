Uyuşturucu soruşturması: Nazlıcan Taşkın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sulh ceza hâkimliğine sevk edildikten sonra bayıldığı için hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturma kapsamında dün 18 isim gözaltına alındı. Savcılık gözaltı gerekçesinde, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarını sundu. Soruşturma kapsamında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah ile Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın olduğu 5 yeni isim daha gözaltına alındı. Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in de bulunduğu toplam 23 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Karan ve Sabah dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 9 kişi hakkında adlî kontrol kararı verildi.

Sulh ceza hâkimliğine sevk edildikten sonra bayıldığı için hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın'ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı ve Taşkın hastaneden çıktıktan sonra sorgusunun tamamlanacağı bildirilmişti.