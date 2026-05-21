Uyuşturucu soruşturması: Serenay Sarıkaya'dan gözaltı kararı hakkında açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya, yurtdışında olduğunu belirterek, "Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 21.05.2026 12:51
  • Güncelleme: 21.05.2026 12:59
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında oyuncu Serenay Sarıkaya da yer aldı.

Serenay Sarıkaya hakkında verilen gözaltı kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi" diyen Sarıkaya, "Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, "Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…" açıklamasında bulundu.

