Uyuşturucu soruşturması: Survivor'dan gönderilen Murat Yağcı gözaltında!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı havaalanında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 26 kişi hakkında gözaltına alınmıştı.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu isimlerden biri de Dominik'te Survior 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı'ydı.

Yağcı, hakkındaki uyuşturucu soruştuması nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Yağcı, soruşturma nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, buradan da serbest bırakılmıştı.

Hakimlik kararıyla ünlüler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı öğrenilmişti.