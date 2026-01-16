Uyuşturucu soruşturması: Test sonuçları belli olan Oktay Kaynarca'dan açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, test sonucunun belli olmasının ardından açıklama yaptı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren Oktay Kaynarca, uyuşturucu testi sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yaptı.

Kaynarca'nın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi bulunmadığı ve testinin negatif çıktığı belirtildi.

"Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip 'merak etmeyin, alnım açık başım dik' sözümü de ispat etmiş oldum" diyen Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip 'merak etmeyin, alnım açık başım dik' sözümü de ispat etmiş oldum. 'Her şerden bir hayır çıkar' sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklanmıştı.

Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynarca, savcılık ifadesinde, "Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim" demişti.