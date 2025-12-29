Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ise Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Veyis Ateş, Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş'ın Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.