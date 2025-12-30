Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile YouTuber Taner Çağlı'nın hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un evinde sadece çay içtiğini söylerken Taner Çağlı ise Ersoy için "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" dedi.

İTİBAR SAVUNMASI

Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Taner Çağlı ise, yaz aylarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, Mehmet Akif Ersoy'u iki kadın ile yatakta gördüğünü söyledi.

Çağlı şunları iddia etti:

"Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

İki ismin tutuklama gerekçesinde, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan şahısların atılı suça ilişkine yer, zaman ve şahit isimleri zikrederek ayrıntılı beyan verdikleri, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı dair somut delillerin mevcut olduğu belirtildi.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum.”

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım” dedi.