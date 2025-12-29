Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş hakkında karar açıklandı.

Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken, Mustafa Karataş hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ise Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı. Mustafa Karataş hakkında ise adli kontrol kararı verildi.