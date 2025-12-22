Uyuşturucu soruşturması: Yusuf Güney gözaltına alındı, Melisa Döngel örnek verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney bugün gözaltına alındı.

Güney soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için ATK'ye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in ise dün uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan dört isim sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ADT) sevk edildi.

4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.