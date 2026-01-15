Uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 20 kişiden aralarında sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nin de bulunduğu 15 kişinin 'kokain' test sonucu pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Burak Güngörmedi, Resul Arslan Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'de 'kokain' maddesi tespit edildi.