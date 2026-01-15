Uyuşturucu soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Ümit Karan da 18 kişi arasında bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
ÜMİT KARAN DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 18 kişinin arasında eski futbolcu Ümit Karan da bulunuyor.
Karan, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklanmıştı.
Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.