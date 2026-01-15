Uyuşturucu soruşturmasında 19 gözaltı: Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan da var
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı.
Eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
SON OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklanmıştı.
Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.