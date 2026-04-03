Uyuşturucu soruşturmasında 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, idrar ve saç örnekleri alınan 7 şüphelinin testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu'nca rapor hazırlandı.

Rapora göre şüpheliler Didem Soydan, Mustafa Tari, Onur Talay, Ozan Gümüş, İsmail Behram Perinçekli, Koray Serenli ve Ferhat Aydın'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kerim Sabancı, Güzide Aksoy (Güzide Duran) ve Onur Bükçü'nün kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan şüpheli Baturay Özdemir'in kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi ancak saçında "sertralin" etken maddesine rastlandı.