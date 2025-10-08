Uyuşturucu soruşturmasında adı geçiyor: Ziynet Sali'nin avukatından açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Ziynet Sali’nin avukatı, müvekkilinin soruşturmaya 'sehven' dahil edilmiş olabileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu 19 tanınmış isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı. Ünlüler, şafak operasyonuyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şarkıcı Ziynet Sali'nin de ismine yer verildi. Yaşananların ardından Ziynet Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol açıklama yaptı.

Açıklamada, Sali'nin isminin soruşturmaya 'sehven' dâhil edilmiş olabileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında Ziynet Sali'nin de ifadeye çağrıldığını belirten avukat Eribol, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz: Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna bildiririz."