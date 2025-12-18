Giriş / Abone Ol
Uyuşturucu soruşturmasında Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş'e yakalama kararı

Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncel
  • 18.12.2025 01:38
  • Giriş: 18.12.2025 01:38
  • Güncelleme: 18.12.2025 01:41
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıntılar gelecek...

