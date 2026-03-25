'Uyuşturucu' soruşturmasında Fikret Orman gözaltına alındı; 7 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı. Ayrıca eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, manken Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, manken Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi