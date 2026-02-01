Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şunlar oldu:
Yusuf Aktaş (Reynmen)
Emirhan Çakal
Mazlum Aktürk
Mert Eren Bülbül
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak Güngör
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma çerçevesinde birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.
