Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı.

Güncel
  • 01.02.2026 17:29
  • Giriş: 01.02.2026 17:29
  • Güncelleme: 01.02.2026 17:48
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şunlar oldu:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Ayrıntılar gelecek…

