Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emre Fel'den ilk açıklama

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarkıcı Emre Fel, sürecin ardından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan 11 kişi 'yurt dışı yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Emre Fel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

"BİR YUDUM ALKOL DAHİ İÇMEDİM"

Emre Fel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar!

Bugün sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar yoğun bir sürecin içindeydim.

Bu zaman diliminde sizler de çeşitli görseller ve paylaşımlarla karşılaştınız.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim.

Bu nedenle, içim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim.

Şu an evimdeyim."