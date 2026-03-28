Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Dün (27 Mart) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Erçel, ifadesinin ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Test verdikten sonra ise serbest bırakıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre Erçel, savcılık ifadesinde dosyada adı geçen çeşitli mekanlardan sadece Bebek Otel'de bulunduğunu söyledi. Erçel, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur" dedi.

"BASINDA ÇIKAN PARTİLERE GİTMEDİM"

İşlerinin yoğunluğundan dolayı herhangi bir gece hayatının olmadığını söyleyen Erçel, "Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım" diye konuştu.

"HAKAN SABANCI’NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Uyuşturucu madde kullandığı iddialarının doğru olmadığını kaydeden Hande Erçel, "Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.