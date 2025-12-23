Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen ve bir eğlence mekanının işletme müdürü Ali Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu soruşturması" kapsamında; işletmeci Umut Evirgen ile 12 Aralık'ta Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir mekana gerçekleştirilen operasyonda işletme müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evirgen ve Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.