Uyuşturucu soruşturmasında iki kişinin daha testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturmada, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı. Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.