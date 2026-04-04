Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Kaan Kalyon tahliye edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan iş insanı Kaan Kalyon, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.
Kalyon, 4 Şubat'ta tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya ile aynı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaan Kalyon, ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla 8 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.
Kadın giyimi ve özel davet elbiseleri üzerine faaliyet gösteren Kei Kei Tekstil markasının kurucusu olarak bilinen Kaan Kalyon, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.