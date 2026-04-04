Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Kaan Kalyon tahliye edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan iş insanı Kaan Kalyon, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Güncel
  • 04.04.2026 11:01
Kalyon, 4 Şubat'ta tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya ile aynı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaan Kalyon, ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla 8 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Kadın giyimi ve özel davet elbiseleri üzerine faaliyet gösteren Kei Kei Tekstil markasının kurucusu olarak bilinen Kaan Kalyon, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

BirGün'e Abone Ol