Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Hürriyet yazarından fuhuş iddialarına yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Hürriyet gazetesi yazarı ve fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı.

Şensözlü, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Şensözlü’nün savcılık ifadesi şu şekilde:

“Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim.”

KATAR'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında soruşturmada bir gizli tanığın Şensözlü hakkındaki iddiaları yazmıştı.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şensözlü’nün sosyal medya fenomeni olan genç bir kadını ve bir grubu Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarladığını iddia ediyor."

Saymaz'ın yazısında ayrıca Şensözlü, yaklaşık bir ay önce Katar’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.