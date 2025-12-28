Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Veyis Ateş de var
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş'in de bulunduğu yeni gözaltılar yapıldı.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.
Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.